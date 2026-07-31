У Польщі кажуть, що Україна надала "конкретну пропозицію" щодо передачі МіГ-29

Заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька заявила, що Україна надіслала Варшаві "конкретну пропозицію" щодо винищувачів МіГ-29.

Про це вона заявила у четвер, 30 липня, під час спілкування зі ЗМІ, цитує РАР, пише "Європейська правда".

Собковяк-Чарнецька заявила, що пропозиція України полягає у наступному: Польща надсилає винищувачі, а Україна надає безпілотники. За її словами, уряд "наразі не обговорює" сценарій, за яким Польща оплачуватиме модернізацію цих винищувачів.

"Конкретна відповідь з української сторони щодо того, які безпілотники вони можуть надати в обмін на літаки МіГ, вже кілька днів як лежить на столі", – наголосила вона.

Також її запитали, чому Польща не продає винищувачі МіГ-29 Болгарії, враховуючи, що Болгарія висловила зацікавленість у цьому питанні.

На це Собковяк-Чарнецька зазначила, що переговори щодо придбання винищувачів спочатку були розпочаті з Україною.

Вона зауважила, що після розгляду пропозиції міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш ухвалить рішення.

Окрім цього, Собковяк-Чарнецька наголосила, що ця ситуація не триватиме довго і є питанням "максимум кількох тижнів".

Наприкінці червня Косіняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась від домовленості "МіГи в обмін на дрони". Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

Але вже в липні Косіняк-Камиш говорив, що досягти домовленості у цьому питанні реально.

Пізніше він заявив, що Болгарія хотіла б купити польські літаки МіГ-29, у яких зацікавлена Україна, але Варшава все ще не відкидає спроб домовитись з Києвом.

Втім, 29 липня сказав, що українська сторона нібито знову висловила зацікавленість в отриманні польських літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології.