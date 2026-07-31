Трамп каже, що досяг "історичної угоди" щодо роззброєння ХАМАСу

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" про "повне роззброєння" ХАМАСу та всіх інших угруповань у секторі Гази.

Про це президент написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що ця угода є ключовим кроком до того, щоб сектором Гази "нарешті керував новий палестинський уряд, який тісно співпрацюватиме з Радою миру задля допомоги палестинському народу".

"Водночас Ізраїль отримає безпеку, на яку заслуговує, оскільки сектор Гази більше не використовуватиметься як база для терористичних атак", – сказав він.

Президент США наголосив, що це важлива віха у реалізації "Плану Трампа з 20 пунктів". За його словами, угоду будуть виконувати "у кілька ретельно спланованих етапів".

"У міру завершення роззброєння ізраїльські війська залишатимуть сектор, а Міжнародні сили зі стабілізації разом із новою палестинською поліцією візьмуть на себе відповідальність за забезпечення безпеки жителів Гази та сусідніх територій", – зазначив американський президент.

Також він подякував посередникам: Єгипту, Катару та Туреччині.

Нагадаємо, у вересні 2025 року адміністрація Трампа оприлюднила великий план щодо негайного припинення вогню в Газі і з подальшими планами щодо цієї території.

У січні 2026 року у швейцарському Давосі створили Раду миру, яку ініціював американський президент.