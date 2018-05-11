У Вірменії на прохання нового прем'єра пройшли перестановки у керівництві силовиків

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про призначення нових керівників поліції і Служби національної безпеки.

Про це передає News.am.

Поліцію очолив Валерій Осіпян, а Службу нацбезпеки - Артур Ванецян. З пропозицією звільнити глав відомств до Саркiсяна звернувся новий прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.



За словами Пашиняна, Осіпян і Ванецян працюватимуть у безпосередньому підпорядкуванні прем'єра.

"Очікую, що від завтра люди відчують зміни. Ми повинні викорінити корупцію в структурі поліції, починаючи з дорожньої поліції. Найближчим часом будуть ухвалені нові рішення, яких чекають громадяни Вірменії. Завданням СНБ також буде боротьба з корупцією, поруч з іншими завданнями", - зазначив він.

До призначення Осіпян працював заступником начальника поліції Єревана, а Ванецян був заступником начальника управління СНБ по місту.

До обрання Пашинян запевнив, що в його уряді олігархів не буде, і після 8 травня в країні не буде монополії на економічну діяльність.

Як відомо, Пашинян став лідером опозиції на тлі масштабних мітингів у країні, після чого парламент з другої спроби обрав його прем'єром.