Мінкульт Франції показав карту з "російським" Севастополем

Міністерство культури Франції на своєму офіційному сайті виклало карту, на який Севастополь позначений російським містом.

Відомство створило карту, на якій позначило учасників міжнародної акції "Ніч музеїв-2018", з описом музеїв та адресами.

Серед учасників зазначений Севастопольський художній музей імені Крошицького. Його адресу французи вказали таким чином: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".

Нагадаємо, французьке видавництво, яке спричинило скандал, опублікувавши карту, на якій Крим належав Росії, в новому атласі виправило свою помилку.

Як відомо, Росія у 2014 році незаконно анексувала український півострів, ввівши туди війська і провівши так званий референдум. Західні країни, зокрема ЄС, ввели санкції проти РФ через порушення міжнародного права.