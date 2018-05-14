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Минкульт Франции показал карту с "российским" Севастополем

Понедельник, 14 мая 2018, 17:07

Министерство культуры Франции на своем официальном сайте выложило карту, на которой Севастополь обозначен как российский город.

Ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018", с описанием музеев и адресами.

Среди участников указан и Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Напомним, французское издательство, которое вызвало скандал, опубликовав карту, где Крым принадлежал России, в новом атласе исправило свою ошибку.

Как известно, Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский полуостров, введя туда войска и проведя так называемый референдум. Западные страны, в частности ЕС, ввели санкции против РФ за нарушение международного права.

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