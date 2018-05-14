Мінкульт Франції виправив карту з "російським" Севастополем

На сайті міністерства культури Франції виправили карту, на якій Севастополь був позначений як частина Російської Федерації. Відомство створило карту, на якій позначило учасників міжнародної акції "Ніч музеїв-2018", з описом музеїв та адресами. Серед учасників зазначений Севастопольський художній музей імені Крошицького. Його адресу французи спочатку вказали наступним чином: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація". Через деякий час цю інформацію виправили, вказавши на українську приналежність Севастополя.

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