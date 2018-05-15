Уряд Нідерландів відмовився від антивірусів "Касперського" з міркувань безпеки

Уряд Нідерландів ухвалив рішення відмовитися від використання антивірусного програмного забезпечення компанії "Лабораторія Касперського".

Про це заявив міністр безпеки і юстиції Нідерландів Фердинанд Грапперхаус в листі до парламенту, повідомляє NOS.

"Це запобіжний засіб, ухвалений з точки зору національної безпеки", - заявив Грапперхаус.

Компанії, що займаються питаннями захисту, також повинні припинити використання програм "Касперського".

Міністр заявив, що компанія підпорядковується російському законодавству і її можуть зобов'язати підкоритися інтересам російських розвідувальних служб. Він також зауважив, що у Росії є наступальна кібер-програма, яка в тому числі націлена на Нідерланди.

У той же час він повідомив, що в Нідерландах не було конкретних випадків зловживання з боку російської компанії, але цього не можна виключати в майбутньому.

"Уряд прийшов до висновку, що ризик кібершпіонажу і саботажу через антивірусне програмне забезпечення Касперського існує", - заявив Грапперхаус.

Вжиті заходи відносяться тільки до антивірусного програмного забезпечення Kasperky Lab, але не до інших продуктів або послуг компанії.