Нидерланды отказались от антивирусов "Касперского" из соображений безопасности

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования антивирусного программного обеспечения компании "Лаборатория Касперского".

Об этом заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту, сообщает NOS.

"Это мера предосторожности, предпринятая с точки зрения национальной безопасности", - заявил Грапперхаус.

Компании, занимающиеся вопросами защиты, также должны прекратить использование програм "Касперского".

Министр заявил, что компания подчиняется российскому законодательству и ее могут обязать подчиниться интересам российских разведывательных служб. Он также от метил, что у России есть наступательная кибер-программа, которая в тому числе нацелена на Нидерланды.

В то же время он сообщил, что в Нидерландах не было конкретных случаев злоупотребления со стороны российской компании, но этого нельзя исключать в будущем.

"Правительство пришло к выводу, что риск кибершпионажа и саботажа через антивирусное программное обеспечение Касперского существует", - заявил Грапперхаус.

Принятые меры относится только к антивирусному программному обеспечению Kasperky Lab, но не к другим продуктам или услугам компании.