Нидерланды отказались от антивирусов "Касперского" из соображений безопасности
Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования антивирусного программного обеспечения компании "Лаборатория Касперского".
Об этом заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту, сообщает NOS.
"Это мера предосторожности, предпринятая с точки зрения национальной безопасности", - заявил Грапперхаус.
Компании, занимающиеся вопросами защиты, также должны прекратить использование програм "Касперского".
Министр заявил, что компания подчиняется российскому законодательству и ее могут обязать подчиниться интересам российских разведывательных служб. Он также от метил, что у России есть наступательная кибер-программа, которая в тому числе нацелена на Нидерланды.
В то же время он сообщил, что в Нидерландах не было конкретных случаев злоупотребления со стороны российской компании, но этого нельзя исключать в будущем.
"Правительство пришло к выводу, что риск кибершпионажа и саботажа через антивирусное программное обеспечение Касперского существует", - заявил Грапперхаус.
Принятые меры относится только к антивирусному программному обеспечению Kasperky Lab, но не к другим продуктам или услугам компании.