Трамп вимагає оприлюднити документи ФБР по стеженню за його передвиборчою кампанією
Президент США Дональд Трамп закликав оприлюднити документи, пов'язані з можливим стеженням ФБР за його передвиборчою кампанією в 2016 році.
Про це він написав в Twitter. "Якщо ФБР або Міністерство юстиції (США) дійсно впроваджувалися в виборчий штаб, це велика проблема. Тільки публікація або огляд документів, які запитував Комітет з розвідки Палати представників може дати остаточні відповіді. Злийте інформацію з цього болота!" - написав Трамп.
If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2018 р.
Нагадаємо, ФБР розслідує зв'язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з РФ. За інофроманціі ЗМІ, ФБР має інформацію таємного інформатора, що не вказуючи його імені.