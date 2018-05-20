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Трамп вимагає оприлюднити документи ФБР по стеженню за його передвиборчою кампанією

Неділя, 20 травня 2018, 10:22

Президент США Дональд Трамп закликав оприлюднити документи, пов'язані з можливим стеженням ФБР за його передвиборчою кампанією в 2016 році.

Про це він написав в Twitter. "Якщо ФБР або Міністерство юстиції (США) дійсно впроваджувалися в виборчий штаб, це велика проблема. Тільки публікація або огляд документів, які запитував Комітет з розвідки Палати представників може дати остаточні відповіді. Злийте інформацію з цього болота!" - написав Трамп.

Нагадаємо, ФБР розслідує зв'язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з РФ. За інофроманціі ЗМІ, ФБР має інформацію таємного інформатора, що не вказуючи його імені.

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