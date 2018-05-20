Трамп требует обнародовать документы ФБР по слежке за его предвыборной компанией
Президент США Дональд Трамп призвал обнародовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его предвыборной кампанией в 2016 году.
Об этом он написал в Twitter. "Если ФБР или Министерство юстиции (США) действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" — написал Трамп.
If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2018 р.
Напомним, ФБР расследует связи членов предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ. По инофроманции СМИ, ФБР располагает информацией тайного информатора, не указывая его имени.