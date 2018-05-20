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Трамп требует обнародовать документы ФБР по слежке за его предвыборной компанией

Воскресенье, 20 мая 2018, 10:22

Президент США Дональд Трамп призвал обнародовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его предвыборной кампанией в 2016 году.

Об этом он написал в Twitter. "Если ФБР или Министерство юстиции (США) действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" — написал Трамп.

Напомним, ФБР расследует связи членов предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ. По инофроманции СМИ, ФБР располагает информацией тайного информатора, не указывая его имени.

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