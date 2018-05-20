Колишня підлегла Берлусконі залишила йому у спадок 3 млн євро

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі отримав спадок у розмірі € 3 млн від колишньої співробітниці.

Як повідомляє газета La Stampa, залишила незаміжня і бездітна Анна Ч. померла 20 днів тому у віці 88 років.

Вона працювала в Генеральному секретаріаті резиденції прем'єр-міністра Італії, в тому числі - в роки, коли пост глави італійського уряду займав Сільвіо Берлусконі.

Своє майно Анна Ч. заповіла Берлусконі в знак подяки "за роки спільної роботи". Видання уточнює що вона володіла трьома великими об'єктами нерухомості, двома банківськими сетами, а аткже "отримувала дуже велику пенсію".

Нагадаємо, напередодні Наглядовий суд Мілана скасував заборону для Берлусконі брати участь у виборах.