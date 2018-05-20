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Бывшая подчиненная Берлускони оставила ему наследство 3 млн евро

Воскресенье, 20 мая 2018, 10:38

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил наследство в размере €3 млн от бывшей сотрудницы.

Как сообщает газета La Stampa, оставила незамужняя и бездетная Анна Ч. умершая 20 дней назад в возрасте 88 лет.

Она работала в генеральном секретариате резиденции премьер-министра Италии, в том числе – в годы, когда пост главы итальянского правительства занимал Сильвио Берлускони.

Свое имущество Анна Ч. завещала Берлускони в знак благодарности "за годы совместной работы". Издание уточняет что она владела тремя большими объектами недвижимости, двумя банковскими сетами, а аткже "получала очень большую пенсию".

Напомним, накануне Надзорный суд Милана отменил запрет для Сильвио Берлускони участвовать в выборах.

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