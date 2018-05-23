Гамбург запрещает движение старых дизельных авто на некоторых улицах

Немецкий город Гамбург введет запрет на движение старых дизельных авто и грузовиков на двух улицах с 31 мая.

Об этом объявило местное управление по вопросам окружающей среды, сообщает Spiegel.

Ограничение проезда будет применяться к двум участкам дороги в районе Альтона-Норд. С прошлой недели там уже установлены соответствующие знаки.

На одной из улиц длиной 580 метров запрещается проезд дизельных авто, которые не соответствуют стандартам выбросов Евро-6.

По официальным данным, в начале года в Гамбурге было зарегистрировано 264 406 дизельных легковых автомобилей. Из них 96356 соответствовали стандарту Евро-6, еще 80 803 – стандарту Евро-5, остальные - стандартам Евро-4 и ниже.

На другой улице протяженностью 1,6 км будет запрещен проезд только для старых дизельных грузовых автомобилей, но не для легковушек.

Напомним, Высший административный суд Германии подтвердил право городов запрещать старые дизельные автомобили, чтобы привести уровень загрязнения воздуха в соответствии с нормами Европейского Союза.