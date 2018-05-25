США перекидають до країн Балтії і Польщі тисячі танків

Через східні регіони Німеччини в напрямку Польщі та країн Балтії рухаються дві величезні колони американських бойових машин, у тому числі танків.

Про це повідомив начальник штабу американського військового контингенту в Європі бригадний генерал Кай Роршнайдер, повідомляє Deutsche Welle.

Близько 2000 машин направляються на навчання НАТО в країни Балтії.

Одночасно в Польщу перекидаються ще 1400 транспортних засобів, які нещодавно прибули в бельгійський Антверпен.

Передислокація техніки здійснюється в рамках вже давно запущеної операції "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), з допомогою якої армія США бажає посилити союзників по НАТО у Східній Європі.