США перекидають до країн Балтії і Польщі тисячі танків
П'ятниця, 25 травня 2018, 09:57
Через східні регіони Німеччини в напрямку Польщі та країн Балтії рухаються дві величезні колони американських бойових машин, у тому числі танків.
Про це повідомив начальник штабу американського військового контингенту в Європі бригадний генерал Кай Роршнайдер, повідомляє Deutsche Welle.
Близько 2000 машин направляються на навчання НАТО в країни Балтії.
Одночасно в Польщу перекидаються ще 1400 транспортних засобів, які нещодавно прибули в бельгійський Антверпен.
Передислокація техніки здійснюється в рамках вже давно запущеної операції "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), з допомогою якої армія США бажає посилити союзників по НАТО у Східній Європі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua