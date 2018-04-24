Українські танки прибули до Німеччини на міжнародні навчання

Українська військова техніка - сім БТР-80 та п'ять танків Т-84 - прибула до Німеччини для участі у міжнародних навчаннях Combined Resolve Х.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Сьогодні 24 квітня до військового полігону поблизу міста Хохенфельс (Федеративна Республіка Німеччина) прибула українська військова техніка для участі у міжнародних навчаннях Combined Resolve Х", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська десантно-штурмова рота буде озброєна сімома БТР-80, а танкісти братимуть участь у навчаннях на п'ятьох танках Т-84.

У цьогорічних навчаннях Combined Resolve X беруть участь близько 3700 військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО та їхніх партнерів.

Збройні Сили України в цьому міжнародному заході представляє рота від 79 окремої десантно-штурмової бригади та танковий взвод 14 окремої механізованої бригади.

Рота українських десантників діятиме у складі багатонаціонального батальйону. За легендою навчань український підрозділ має провести розвідку та зайняти певний район. Роль умовного противника гратимуть військовослужбовці ЗС США на бойових машинах піхоти Bradley.

Нагадаємо, українські військові щорічно беруть участь у навчаннях Combined Resolve в Німеччині.