Тисячі прихильників і противників ультраправих вийшли на марш в Берліні

У Берліні 27 травня пройшов марш, організований ультраправою опозиційною партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD), на який зібралося кілька тисяч осіб.

Про це пише DPA.

Учасники ходи під назвою "Майбутнє Німеччини" пройшли від центрального залізничного вокзалу в напрямку Бранденбурзьких воріт. Правопорядок в ході акцій забезпечують близько двох тисяч поліцейських.

Одночасно в місті під гаслом "Стоп ненависті" проходять акції лівих організацій, ЛГБТ і противників расизму. Противники AfD засвистували опонентів.

More than 70.000 beautiful people in #Berlin protesting against the far right AfD and their hateful agenda. Hooray for #diversity and human rights! 🇪🇺🏳️‍🌈 #StoppDenHass pic.twitter.com/M9QbypzZ4w