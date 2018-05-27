Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ІНП Польщі: під зруйнованим українським пам'ятником немає могил воїнів УПА

У Німеччині сталася масштабна пожежа у популярному парку розваг

Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – офіційні результати

Кім Чен Ин і Трамп підтвердили готовність до саміту в Сінгапурі






Тисячі прихильників і противників ультраправих вийшли на марш в Берліні

Неділя, 27 травня 2018, 18:03

У Берліні 27 травня пройшов марш, організований ультраправою опозиційною партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD), на який зібралося кілька тисяч осіб.

Про це пише DPA.

Учасники ходи під назвою "Майбутнє Німеччини" пройшли від центрального залізничного вокзалу в напрямку Бранденбурзьких воріт. Правопорядок в ході акцій забезпечують близько двох тисяч поліцейських.

Одночасно в місті під гаслом "Стоп ненависті" проходять акції лівих організацій, ЛГБТ і противників расизму. Противники AfD засвистували опонентів.

"Альтернатива для Німеччини" виступає проти прийому біженців з мусульманських країн.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар Християнсько-Демократичної партії (ХДС), очолюваної канцлером Ангелою Меркель, розкритикувала AfD.

"AfD несе антисемітизм в парламент. Старі нацисти, неонацисти і праві популісти. Вони не сприймають людей, як гідних, як особистостей. Ці люди - загроза для єврейської культури в Німеччині", - заявила вона.

Співголова "Альтернатива для Німеччини" Йорґ Мойтен швидко відповів, що це саме ХДС загрожує єврейській громаді в Німеччині, оскільки він дає можливість багатьом мусульманським мігрантам, деякі з яких скоюють антисемітські випади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина мігранти
powered by lun.ua
Читайте також
У Німеччині сталася масштабна пожежа у популярному парку розваг
Міністром фінансів Італії стане 81-річний євроскептик та критик Німеччини - ЗМІ
Екс-канцлер Німеччини вважає, що альтернативи "Північному потоку-2" для ЄС не існує