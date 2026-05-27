ЗМІ дізналися дату, коли ЄК хоче відкрити перший кластер з Україною та Молдовою

Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови.

Про це Euractiv повідомив обізнаний посадовець, передає "Європейська правда".

За його словами, Єврокомісія внесе цю пропозицію на розгляд на засіданні міністрів у справах Європи в Брюсселі в рамках Ради з загальних питань.

Як зазначається, такий графік дозволить лідерам ЄС схвалити це рішення на засіданні Європейської ради в Брюсселі через два дні.

Варто зауважити, що у даних медіа щодо цієї пропозиції йдеться саме про відкриття першого кластера, а не кількох одночасно, як того прагне Україна.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна хотів би, щоб ЄС відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ для України до саміту в червні.

Так само міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з угорською колегою Анітою Орбан заявив, що переговори про вступ мають бути відкриті до кінця першого півріччя 2026 року.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр пояснив умову Угорщини для відкриття першого кластера з Україною.

