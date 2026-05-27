Норвегія приєднається до французької ядерної "парасольки"

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна потрапить під французьку ядерну "парасольку".

Про це він сказав під час візиту до французької столиці, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у череду, 27 травня, Стьоре вирушив до Парижа, щоб зустрітися з президентом Емманюелем Макроном і підписати нову оборонну угоду з Францією, яка передбачає приєднання Норвегії до очолюваної Францією ініціативи щодо ядерної зброї.

"Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі, зокрема на масштабне переозброєння Росії, у тому числі в ядерній сфері, та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни", – сказав він.

Також прем’єр країни наголосив, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії не розгортатиметься.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

Про готовність прийняти у себе французьку ядерну зброю заявила низка країн ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до існуючого ядерного щита США.

