Прокуратура Нідерландів розслідує участь місцевих компаній у будівництві Керченського мосту

Прокуратура Нідерландів розпочала розслідування щодо семи голландських компаній, які брали участь у будівництві мосту з Росії до окупованого Криму.

Про це повідомляє видання AD.nl.

Зараз і компанії, і їх керівництво вважаються підозрюваними. Вважається, що вони постачали техніку, частини обладнання, допомагали у підтримці його функціонування.

При цьому компанії, ймовірно, вважали, що можуть обійти європейські санкції, працюючи тільки з російського боку кордону.

Щодо яких компаній ведеться розслідування у прокуратурі не уточнюють. В той же час голландські ЗМІ наводять дані про принаймні дві компанії - Dematec Equipment з міста Додеваард, та Biljard Hydrauliek з Мільсбека.

Якщо компанії будуть визнані порушниками санкційного режиму щодо постачання товарів і послуг, це може розглядатися Судом ЄС як "підрив територіальної цілісності України", заявляють у прокуратурі.

"Для юридичних осіб максимальне покарання за це становить 820 тис. євро, а для приватних осіб - штраф в 82 тис. євро або позбавлення волі на строк до шести років", - повідомляє видання.