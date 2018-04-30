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ЄС хоче ввести санкції проти 5 осіб, відповідальних за вибори в Криму - ЗМІ

Понеділок, 30 квітня 2018, 17:31

Європейський Союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, які відповідальні за організацію виборів президента Росії в Криму у березні. Санкції затвердять міністри ЄС у середині травня", - повідомив журналіст.

За його словами,  вони будуть додані до списку санкцій, які вже містять 150 людей та 38 організацій.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав главам МЗС країн ЄС на зустрічі в Брюсселі список зі 140 прізвищ, задіяних в організації та проведенні незаконних виборів в Криму.

У ЄС підтвердили, що отримали від України список причетних до організації та проведення російських президентських виборів у Криму, та нагадали, що рішення про додаткові санкції повинні схвалити усі держави-члени.

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