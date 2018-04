ЄС хоче ввести санкції проти 5 осіб, відповідальних за вибори в Криму - ЗМІ

Європейський Союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, які відповідальні за організацію виборів президента Росії в Криму у березні. Санкції затвердять міністри ЄС у середині травня", - повідомив журналіст.

За його словами, вони будуть додані до списку санкцій, які вже містять 150 людей та 38 організацій.

