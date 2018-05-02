Україна закликає ЄС ввести санкції проти оточення Путіна

Євросоюзу слід ввести санкції проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна та підприємств, пов'язаних з Кремлем.

Про це заявив представник України при Євросоюзі Микола Точицький на міжнародній конференції "Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств" у Європарламенті, передає "Укрінформ".

Дипломат пояснив, що йдеться про так званий європейський санкційний "список Магнітського", до запровадження якого нещодавно закликала частина європарламентарів.

"Україна переконана, що наявні санкції проти Росії створюють необхідний тиск для того, щоб переконати нашого великого сусіда у тому, що цінності – це не те, щоб мати більшу територію за рахунок тисяч смертей українців. Ми глибоко переконані, що масштабні порушення прав людини проти громадян України, включаючи викрадення, тортури убивства, незаконні ув'язнення на окупованих територіях на Донбасі та у Криму, повинні мати наслідки у рішеннях Євросоюзу", - сказав він.

Нагадаємо, група депутатів Європарламенту (уже близько 45 осіб) підписала звернення до глав країн-членів ЄС, президента Європейської ради Дональда Туска та інших керівників ЄС з пропозицією ввести санкції проти оточення Путіна та підприємств, пов'язаних з Кремлем.

Нагадаємо, 6 квітня США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.