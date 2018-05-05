Порошенко про бойкот ЧС-2018: кожен повинен вирішити, чи поїде в Росію

Президент України Петро Порошенко вважає, що кожна країна повинна ухвалити рішення щодо рівня участі у Чемпіонаті світу з футболу, який влітку відбудеться в Росії.

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Focus, яке у своєму Twitter розмістив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Порошенко назвав чемпіонат "чистим інструментом пропаганди для відбілення дуже чорної картини Росії".

"Він не має нічого спільного зі спортом, а тільки з геополітикою. Кожен повинен вирішити, поїде він туди чи ні", - зазначив український президент.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін закликав світ бойкотувати ЧС-2018 в Росії.

Ісландські посадовці не відвідуватимуть Росію з нагоди чемпіонату світу з футболу, а також вирішили відмовитися від усіх контактів високого рівні з представниками РФ.

Крім того, вже 60 євродепутатів закликають уряди ЄС не відвідувати Чемпіонат світу з футболу в Росії.