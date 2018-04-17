46 депутатів Європарламенту підписали листа про дипломатичний бойкот ЧС-2018

46 депутатів Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн Євросоюзу оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу у Росії.
Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"46 членів Європейського парламенту поки що підписали лист, адресований усім урядам ЄС, із закликом до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у Росії", - написав Джозвяк.
46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 квітня 2018 р.
На даний момент офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Велика Британії та Ісландія, яка не входить до ЄС.
"Поки Путін продовжує нелегальну анексію Криму, утримує українських політичних в’язнів і підтримує війну на сході України, ми не можемо вдавати, що цей турнір проводить наш хороший сусід", - йдеться у листі.
В ньому також відзначається, що отруєння у Солсбері "було лише останнім випадком у переліку знущань Володимира Путіна з європейських цінностей".