46 депутатів Європарламенту підписали листа про дипломатичний бойкот ЧС-2018

Вівторок, 17 квітня 2018, 19:46

46 депутатів Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн Євросоюзу оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу у Росії.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"46 членів Європейського парламенту поки що підписали лист, адресований усім урядам ЄС, із закликом до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у Росії", - написав Джозвяк.

На даний момент офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Велика Британії та Ісландія, яка не входить до ЄС.

"Поки Путін продовжує нелегальну анексію Криму, утримує українських політичних в’язнів і підтримує війну на сході України, ми не можемо вдавати, що цей турнір проводить наш хороший сусід", - йдеться у листі.

В ньому також відзначається, що отруєння у Солсбері "було лише останнім випадком у переліку знущань Володимира Путіна з європейських цінностей".