Порошенко о бойкоте ЧМ-2018: каждый должен решить, поедет ли он в Россию

Президент Украины Петр Порошенко считает, что каждая страна должна принять решение относительно уровня участия в Чемпионате мира по футболу, который летом состоится в России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Порошенко назвал чемпионат "чистым инструментом пропаганды для отбеливания очень черной картины России".

"Он не имеет ничего общего со спортом, а только с геополитикой. Каждый должен решить, поедет он туда или нет", - отметил украинский президент.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин призвал мир бойкотировать ЧМ-2018 в России.

Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровня с представителями РФ.

Кроме того, уже 60 евродепутатов призывают правительства ЕС не посещать Чемпионат мира по футболу в России.