Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В керівництві української громади Угорщини знайшли сепаратиста, що їздив до Криму

США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією

Порошенко очікує від ЄС і США тісної кооперації щодо миротворців і санкцій

В РФ кажуть про неминучі проблеми в ПАРЄ через втрату російських грошей






США попередили американців про загрозу терактів у Фінляндії і Швеції

Субота, 5 травня 2018, 13:01

Посольство США випустило інформаційну довідку про безпеку, згідно з якою американських громадян попереджають про можливість терактів у Фінляндії.

Як повідомляє Yle, дипломати радять американцям бути уважними, перебуваючи в громадських місцях, планувати свої поїздки якомога більше непередбачувано і намагатися не перебувати в центрі уваги.

Аналогічна довідка з'явилася також на сайті американського посольства у Швеції. У текстах не пояснено, з чим пов'язана терористична загроза. Посольства в Данії і Норвегії поки нічого схожого не публікували.

Поліція Фінляндії припустила в інтерв'ю виданню Helsingin Sanomat, яке першим повідомило про інформацію посольства, що це звичайне загальне попередження, яке дипломатичне відомство США поширює перед сезоном відпусток, коли велика кількість американців прямує до Європи.

За словами поліції, оцінка терористичної загрози в Фінляндії продовжує залишатися на рівні два за шкалою від одного до чотирьох.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Фінляндія Швеція
powered by lun.ua
Читайте також
Німеччина планує до 30 тис. євро збільшити виплати родичам жертв терактів
В Італії засудили трьох косоварів, що планували теракт у Венеції
Поліція Британії затримала підозрюваного в підготовці терактів у Лондоні
В Іспанії винесли вироки джихадистам, що готували теракти у Барселоні