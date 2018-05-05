США попередили американців про загрозу терактів у Фінляндії і Швеції

Посольство США випустило інформаційну довідку про безпеку, згідно з якою американських громадян попереджають про можливість терактів у Фінляндії.

Як повідомляє Yle, дипломати радять американцям бути уважними, перебуваючи в громадських місцях, планувати свої поїздки якомога більше непередбачувано і намагатися не перебувати в центрі уваги.

Аналогічна довідка з'явилася також на сайті американського посольства у Швеції. У текстах не пояснено, з чим пов'язана терористична загроза. Посольства в Данії і Норвегії поки нічого схожого не публікували.

Поліція Фінляндії припустила в інтерв'ю виданню Helsingin Sanomat, яке першим повідомило про інформацію посольства, що це звичайне загальне попередження, яке дипломатичне відомство США поширює перед сезоном відпусток, коли велика кількість американців прямує до Європи.

За словами поліції, оцінка терористичної загрози в Фінляндії продовжує залишатися на рівні два за шкалою від одного до чотирьох.