США предупредили американцев об угрозе терактов в Финляндии и Швеции

Посольство США выпустило информационную справку о безопасности, согласно которой американских граждан предупреждают о возможности терактов в Финляндии.

Как сообщает Yle, дипломаты советуют американцам быть внимательными, находясь в общественных местах, планировать свои поездки как можно больше непредсказуемо и стараться не находиться в центре внимания.

Аналогичная справка появилась также на сайте американского посольства в Швеции. В текстах не было объяснено, с чем связана террористическая угроза. Посольства в Дании и Норвегии пока ничего похожего не публиковали.

Полиция Финляндии предположила в интервью изданию Helsingin Sanomat, которое первым сообщило об информации посольства, что это обычное общее предупреждение, которое дипломатическое ведомство США распространяет перед сезоном отпусков, когда большое количество американцев следует в Европу.

По словам полиции, оценка террористической угрозы в Финляндии продолжает оставаться на уровне два по шкале от одного до четырех.