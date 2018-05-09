Німецький уряд затвердив нові правила возз'єднання родин біженців

Німецький уряд у середу, 9 травня, затвердив нові правила возз'єднання родин біженців.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Нові правила почнуть діяти з 1 серпня.

До таких біженців зможуть приїхати їхні найближчі родичі: дружина або чоловік, діти, а також батьки неповнолітніх біженців. Загалом передбачається, що в ФРН з метою возз'єднання таких родин приїжджатиме до тисячі біженців щомісяця.

Пріоритетним буде переїзд до ФРН маленьких дітей, важкохворих або людей, які стикаються з політичним переслідуванням на батьківщині.

У виняткових випадках возз’єднатися з родинами зможуть навіть ті мігранти в Німеччині, які вважаються потенційними ісламістами. Вони мають довести владі, що ні вони самі, ні їхні родичі не становитимуть загрози.

Питання возз'єднання сімей мігрантів викликало глибокі розбіжності у правлячій коаліції канцлерки Ангели Меркель. Три партнери по коаліції - Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний Союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - домовились встановити щомісячну квоту у розмірі тисячі нових біженців ще на початку року.

Але деякі депутати із ХСС обурились через можливість приїзду потенційних ісламістів. У свою чергу, Зелені та Ліві не задоволені тим, що дозвіл на возз’єднання родин не охоплює братів та сестер біженців.