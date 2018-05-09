Немецкое правительство утвердило новые правила воссоединения семей беженцев

Немецкое правительство в среду, 9 мая, утвердило новые правила воссоединения семей беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новые правила начнут действовать с 1 августа.

К таким беженцам смогут приехать их ближайшие родственники: жена или муж, дети, а также родители несовершеннолетних беженцев. В целом предполагается, что в ФРГ с целью воссоединения таких семей будет приезжать до тысячи беженцев ежемесячно.

Приоритетным будет переезд в ФРГ маленьких детей, тяжелобольных или людей, которые сталкиваются с политическим преследованием на родине.

В исключительных случаях воссоединиться с семьями смогут даже те мигранты в Германии, которые считаются потенциальными исламистами. Они должны доказать властям, что ни они сами, ни их родственники не представляют угрозы.

Вопрос воссоединения семей мигрантов вызвало глубокие разногласия в правящей коалиции канцлера Ангелы Меркель. Три партнера по коалиции - Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный Союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - договорились установить ежемесячную квоту в размере тысячи новых беженцев еще в начале года.

Но некоторые депутаты с ХСС возмутились за возможность приезда потенциальных исламистов. В свою очередь, Зеленые и Левые не довольны тем, что разрешение на воссоединение семей не охватывает братьев и сестер беженцев.