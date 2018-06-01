Абрамович зупинив будівництво стадіону в Лондоні після проблем з візою

Мільярдер Роман Абрамович став першим відомим росіянином, який зупинив інвестиції у Великій Британії на тлі погіршення відносин між Лондоном та Москвою.

Про це пише The Times.

Власник лондонського футбольного клубу "Челсі" мав намір збудувати новий стадіон, вартість якого оцінюється у 1 млрд фунтів стерлінгів. Це мала б бути одна з найдорожчих арен у світі.

Однак 31 травня на сайті "Челсі" з’явилося повідомлення про те, клуб призупиняє усі роботи над проектом.

"Жодних подальших робіт з проектування та планування для будівництва не відбудеться. Клуб не має конкретних термінів для перегляду свого рішення. Рішення було прийнято через нинішній несприятливий інвестиційний клімат", - йдеться у заяві.

Очевидно, що Абрамович призупинив проект через незадоволення тим, що йому було відмовлено в отриманні нової візи, а це означає, що він не може працювати у Британії, де він провів велику частину свого часу після купівлі клубу в 2003 році.

Видання зазначає, що Абрамович, очевидно, відкликав свою візову заявку. ЗМІ також повідомили, що він отримав громадянство Ізраїлю.

Однак у британському МЗС зазначили, що ізраїльський паспорт не дозволить Абрамовичу працювати в Британії, хоча йому тепер не потрібна віза для коротких візитів.

"Він є найвідомішим російським інвестором у Британії, і його рішення може спонукати інших переглянути свої інвестиції після посилення тиску на тих, хто вважається близьким до режиму Путіна, через отруєння у Солсбері", - пише The Times.

Основним британським активом Абрамовича є його 30-відсоткова частка у російській металургійній та гірничорудній компанії Evraz, яка зареєстрована в Лондоні.