Російському олігарху Абрамовичу не продовжили британську візу – ЗМІ

Російському олігарху, власнику футбольного клубу "Челсі" Роману Абрамовичу не продовжили британську візу.

Про це повідомляє BBC.

Так, російський мільярдер не зміг бути присутнім на суботньому а фіналі Кубка Англії з футболу, де його футбольний клуб "Челсі" здобув перемогу над "Манчестер Юнайтед".

Джерело, близьке до Абрамовича, повідомило, що він перебуває в процесі поновлення своєї візи, і додало, що це зайняло трохи більше часу, ніж зазвичай.

Відповідаючи на запитання про візу, міністр безпеки Британії Бен Уоллес сказав: "Ми зазвичай не коментуємо окремі випадки".

В офісі Абрамовича заявили, що не обговорюють питання особистого характеру зі ЗМІ.

Як повідомляється, віза інвестора Абрамовича закінчилася три тижні тому.

BBC зазначає, що наразі незрозуміла, чи затримка з продовженням візи пов’язана з погіршенням відносин між Британією і Росією.

Як повідомлялося наприкінці березня, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії перевіряє візи всіх заможних росіян, видані за програмою залучення інвесторів.