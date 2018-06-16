Франція та Італія за створення центрів для шукачів притулку за межами ЄС

Франція та Італія виступили підтримку ідеї створення центрів для шукачів притулку у країнах, де мігранти зазвичай починають свою подорож до ЄС.

Про це повідомляє BBC.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр Італії Джузеппе Конте заявили, що чинна система наданням притулку потребує реформ.

Макрон запропонував будувати міграційні центри у країнах, з яких прибувають мігранти, в тому числі у Лівії.

За його словами, багато з тих, хто вирушає у небезпечну подорож морем до ЄС не має змоги отримати притулок там – або гине по дорозі, або проводить місяці очікування в незадовільних умовах, щоб потім отримати відмову.

Розгляд клопотань про притулок у країнах, звідки прибувають мігранти, на думку Макрона, допомогло б уникнути цих проблем.

Джузеппе Конте у свою чергу заявив, що підтримує цей план.

Як повідомлялося, Данія та Австрія прагнуть створити у європейських країнах, які не є членами Європейського Союзу, центри для біженців, чиї прохання про надання притулку не були задоволені.