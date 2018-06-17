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У Греції протести і сутички після підписання угоди з Македонією

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У Греції протести і сутички після підписання угоди з Македонією

Неділя, 17 червня 2018, 17:14

У Греції відбулися протести і сутички з поліцією через підписання угоди з Македонією щодо зміни назви колишньої югославської республіки.

Про це повідомляє AFP.

Близько 500 демонстрантів зібралися біля невеликого села Пізодері у регіоні Преспес, що знаходиться приблизно в 25 км від місця проведеня церемонії підписання.

 

Розмахуючи грецькими прапорами, протестувальники намагалися підійти до місця підписання на березі озера.

 

Але вони були оточені поліцією, яка блокувала всі навколишні дороги. Правохоронці застосували шумові гранати та сльозогінний газ проти натовпу.

Учасники протесту заявили, що в сутичках постраждали щонайменше вісім людей, на фото з місця подій можна побачити людей із закривавленим одягом та розбитими головами.

Нагадаємо, Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.

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Греція
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