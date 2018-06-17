Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Греции протесты и столкновения после подписания соглашения с Македонией

На востоке Афганистана второй теракт за два дня: 15 погибших, 45 раненых

Австрия требует объяснений о длительном шпионаже со стороны разведки Германии

Число жертв теракта в Афганистане возросло до 36, ранены 65 человек






В Греции протесты и столкновения после подписания соглашения с Македонией

Воскресенье, 17 июня 2018, 17:14

В Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики.

Об этом сообщает AFP.

Около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес, примерно в 25 км от места проведеня церемонии подписания.

 

Размахивая греческими флагами, протестующие пытались подойти к месту подписания на берегу озера.

 

Но они были окружены полицией, которая блокировала все близлежащие дороги. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.

Протестующие заявили, что в столкновениях пострадали по меньшей мере восемь человек, на фото с места событий можно увидеть людей с окровавленным одеждой и разбитыми головами.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция
powered by lun.ua