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Палата лордів підтримала право парламентського вето на угоду щодо Brexit

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Палата лордів підтримала право парламентського вето на угоду щодо Brexit

Вівторок, 19 червня 2018, 08:31

Палата лордів проголосувала за поправку, яка дозволяє парламенту накласти вето на остаточну угоду між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Про це повідомляє BBC.

За поправку проголосували 354 члени Палати лордів, 235 були проти. При цьому поправку підтримали і 22 представники Консервативної партії.

Голосування Палати лордів означає, що законопроект повернеться до Палати громад, де 20 червня відбудеться його обговорення.

Велика Британія офіційно вийде зі складу Євросоюзу в березні 2019 року. Дискусії наразі точаться щодо умов її виходу, і питання полягає у тому, що буде, якщо парламент накладе вето на остаточну угоду Лондона з Брюсселем або що буде, якщо угоду взагалі не укладуть.

Прем’єрка Британії Тереза Мей виступає проти того, щоб парламенту було надане право вето на угоду з ЄС.

Минулого тижня уряд Британії отримав у парламенті підтримку своєї позиції щодо виходу з Євросоюзу.

Зокрема, депутати підтримали позицію уряду щодо відхилення поправок до законопроекту про вихід з ЄС, які вимагали від Кабміну домовитися про збереження доступу країни до митного союзу та єдиного ринку після Brexit.

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