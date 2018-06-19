Палата лордов поддержала право парламентского вето на соглашение о Brexit

Палата лордов проголосовала за поправку, которая позволяет парламенту наложить вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает BBC.

За поправку проголосовали 354 члены Палаты лордов, 235 были против. При этом поправку поддержали и 22 представителя Консервативной партии.

Голосование Палаты лордов означает, что законопроект вернется в Палату общин, где 20 июня состоится его обсуждение.

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. Дискуссии сейчас идут относительно условий ее выхода, и вопрос заключается в том, что будет, если парламент наложит вето на окончательное соглашение Лондона с Брюсселем или что будет, если соглашение вообще не заключат.

Премьер Британии Тереза Мэй выступает против того, чтобы парламенту было предоставлено право вето на соглашение с ЕС.

На прошлой неделе правительство Британии получило в парламенте поддержку своей позиции относительно выхода из Евросоюза.

В частности, депутаты поддержали позицию правительства относительно отклонения поправок к законопроекту о выходе из ЕС, которые требовали от Кабмина договориться о сохранении доступа страны к таможенному союзу и единому рынку после Brexit.