Більшість поляків хочуть бачити на посту президента Дуду, а не Туска

Якби голова Європейської ради Дональд Туск вийшов до другого туру президентських виборів у Польщі з чинним главою держави Анджеєм Дудою, то програв би йому.

Такими є результати опитування інституту Pollster для видання Super Express.

Якби другий тур президентських виборів у Польщі проходив у червні, то в ньому переміг би чинний президент з результатом у 52,5%.

"Через 2,5 року стабільного врядування "Права і справедливості" високу оцінку діяльності має і Анджей Дуда. Немає політика, який міг би йому загрожувати, навіть якщо це така визначна постать як Дональд Туск" - цитує видання політолога Казімєжа Кіка.

Опитування проводилося 13-14 червня, в ньому взяли участь 1043 поляки.