Німці підтримують главу МВС, а не Меркель у питанні міграції – опитування

Більшість німців підтримують жорстку лінію щодо міграційної політики, яку відстоює глава МВС Горст Зеєгофер у суперечці з канцлером Ангелою Меркель.

Про це свідчать результати опитування Infratest poll, повідомляє The Local.

Основна суперечка між Зеєгофером та Меркель полягає в тому, що глава МЗС, який одночасно очолює ХСС, вимагає дозволу для прикордонних земель відмовляти шукачам притулку, якщо вони зареєструвалися в іншій державі ЄС або якщо у Німеччині їм вже було відмовлено в притулку.

Меркель прагне уникнути односторонніх кроків Німеччини, які можуть роздратувати інші країни-члени ЄС та ще більше послабити зусилля, спрямовані на спільну міграційну політику для всього ЄС.