Німці підтримують главу МВС, а не Меркель у питанні міграції – опитування
Неділя, 17 червня 2018, 15:56
Більшість німців підтримують жорстку лінію щодо міграційної політики, яку відстоює глава МВС Горст Зеєгофер у суперечці з канцлером Ангелою Меркель.
Про це свідчать результати опитування Infratest poll, повідомляє The Local.
Основна суперечка між Зеєгофером та Меркель полягає в тому, що глава МЗС, який одночасно очолює ХСС, вимагає дозволу для прикордонних земель відмовляти шукачам притулку, якщо вони зареєструвалися в іншій державі ЄС або якщо у Німеччині їм вже було відмовлено в притулку.
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