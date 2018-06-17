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Німці підтримують главу МВС, а не Меркель у питанні міграції – опитування

Неділя, 17 червня 2018, 15:56

Більшість німців підтримують жорстку лінію щодо міграційної політики, яку відстоює глава МВС Горст Зеєгофер у суперечці з канцлером Ангелою Меркель.

Про це свідчать результати опитування Infratest poll, повідомляє The Local.

Основна суперечка між Зеєгофером та Меркель полягає в тому, що глава МЗС, який одночасно очолює ХСС, вимагає дозволу для прикордонних земель відмовляти шукачам притулку, якщо вони зареєструвалися в іншій державі ЄС або якщо у Німеччині їм вже було відмовлено в притулку.

Меркель прагне уникнути односторонніх кроків Німеччини, які можуть роздратувати інші країни-члени ЄС та ще більше послабити зусилля, спрямовані на спільну міграційну політику для всього ЄС.

Згідно з опитуванням, 62% респондентів висловилися за те, щоб розвертати на кордоні незареєстрованих мігрантів відповідно до пропозиції Зеєгофера.

Крім того, 86% німців підтримують пришвидшення депортації прохачів притулку, які отримали відмову на свої заяви у Німеччині. Зараз цей процес часто затримується через бюрократичні перешкоди та юридичні проблеми.

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