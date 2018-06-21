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Радник Трампа їде в Москву домовлятись про зустріч з Путіним

Четвер, 21 червня 2018, 18:00

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон наступного тижня відвідає Москву для підготовки зустрічі між президентами РФ і США.

Про це у Twitter повідомив речник Ради з нацбезпеки США Гаррет Маркі.

"25-27 червня помічник з національної безпеки Джон Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки, а також вирушить в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", - повідомив Маркі.

Раніше про очікуваний візит Болтона до Москви наступного тижня повідомляв речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив журналістам, що він хотів би зустрітися з Владіміром Путіним цього літа. За інформацією ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.

Нещодавно американський президент виступив із заявами повернути Росію до "Великої вісімки".

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Путін Трамп
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