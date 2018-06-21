Радник Трампа їде в Москву домовлятись про зустріч з Путіним

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон наступного тижня відвідає Москву для підготовки зустрічі між президентами РФ і США.

Про це у Twitter повідомив речник Ради з нацбезпеки США Гаррет Маркі.

"25-27 червня помічник з національної безпеки Джон Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки, а також вирушить в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", - повідомив Маркі.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 червня 2018 р.

Раніше про очікуваний візит Болтона до Москви наступного тижня повідомляв речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив журналістам, що він хотів би зустрітися з Владіміром Путіним цього літа. За інформацією ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.

Нещодавно американський президент виступив із заявами повернути Росію до "Великої вісімки".