Радник Трампа їде в Москву домовлятись про зустріч з Путіним

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон наступного тижня відвідає Москву для підготовки зустрічі між президентами РФ і США.

Про це у Twitter повідомив речник Ради з нацбезпеки США Гаррет Маркі.

"25-27 червня помічник з національної безпеки Джон Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки, а також вирушить в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", - повідомив Маркі.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin.