Генсек НАТО попередив про загрози для Альянсу через сварку Трампа з ЄС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у колонці для британського видання The Guardian закликав членів Альянсу до єдності на тлі жорстких суперечок між президентом США та лідерами Євросоюзу.

"На політичному рівні зв'язки, що пов’язують нас, перебувають під напругою. Існують реальні розбіжності між США та іншими союзниками з таких питань як торгівля, зміна клімату і ядерна угода з Іраном", - пише Столтенберг менш ніж за місяць до проведення саміту лідерів НАТО в Брюсселі.

"Ці розбіжності реальні, і вони не зникнуть за одну ніч. Ніде не закарбовано, що трансатлантичний зв'язок буде завжди процвітати. Це, однак, не означає неминучості його руйнування", - продовжує Столтенберг.

Столтенберг підкреслив, що НАТО глибоко зацікавлений у своїй єдності – особливо на тлі глобальних загроз та дій Росії.

"Ми зіштовхнулися з найбільш непередбачуваним безпековим середовищем за покоління: міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, кібератаки і, звичайно ж, Росія, яка застосовувала силу проти своїх сусідів, яка намагається втручатися в наші внутрішні справи, і, схоже, що це не викликає сумнівів, яка використовує на наших вулицях військові нервово-паралітичні речовини", - зазначив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар наголосив, що Заходу слід "продовжувати наполегливо працювати, щоб врегулювати розбіжності".

"І в тих випадках, коли розбіжності зберігаються, ми повинні обмежувати будь-який негативний вплив на наше співробітництво в галузі безпеки", - резюмував Столтенберг.