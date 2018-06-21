Советник Трампа едет в Москву договариваться о встрече с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе посетит Москву для подготовки встречи между президентами РФ и США.

Об этом в Twitter сообщил представитель Совета по нацбезопасности США Гаррет Марки.

"25-27 июня помощник по национальной безопасности Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным", - сообщил Марки.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 червня 2018 р.

Ранее об ожидаемом визите Болтона в Москву на следующей неделе сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил журналистам, что он хотел бы встретиться с Владимиром Путиным этим летом. По информации СМИ, Вашингтон хочет, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или к брюссельскому саммиту НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Недавно американский президент выступил с призывом вернуть Россию в "Большую восьмерку".