Радники Трампа проігнорували його бажання запросити Путіна у Вашингтон – ЗМІ

Радники Ради з нацбезпеки США проігнорували прохання президента Дональда Трампа про зустріч з російським колегою Владіміром Путіним у Білому домі.

Про це повідомляє Washington Post.

Трамп начебто у приватній розмові попросив радників організувати зустріч США-Росія після неформального спілкування з Путіним під час Азіатсько-Тихоокеанського саміту у В’єтнамі у листопаді.

"Після цієї зустрічі президент заявив, що хотів би запросити Путіна до білого дому. Ми це проігнорували" - сказав один з радників.

За його словами, ця тема викликала серед них занепокоєння, однак вони вирішили почекати, чи Трамп знову її підніме.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що, "можливо", він зустрінеться з російським колегою Владіміром Путіним цього літа.

Трамп також підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу і закликав лідерів G7 повернути Москву за стіл переговорів.