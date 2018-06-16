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Радники Трампа проігнорували його бажання запросити Путіна у Вашингтон – ЗМІ

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Радники Трампа проігнорували його бажання запросити Путіна у Вашингтон – ЗМІ

Субота, 16 червня 2018, 12:15

Радники Ради з нацбезпеки США проігнорували прохання президента Дональда Трампа про зустріч з російським колегою Владіміром Путіним у Білому домі.

Про це повідомляє Washington Post.

Трамп начебто у приватній розмові попросив радників організувати зустріч США-Росія після неформального спілкування з Путіним під час Азіатсько-Тихоокеанського саміту у В’єтнамі у листопаді.

"Після цієї зустрічі президент заявив, що хотів би запросити Путіна до білого дому. Ми це проігнорували" - сказав один з радників.

За його словами, ця тема викликала серед них занепокоєння, однак вони вирішили почекати, чи Трамп знову її підніме.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що, "можливо", він зустрінеться з російським колегою Владіміром Путіним цього літа.

Трамп також підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу і закликав лідерів G7 повернути Москву за стіл переговорів.

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Трамп Путін
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