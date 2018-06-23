Глава МЗС Литви назвав неприйнятними черги на КПВВ "Станиця Луганська"
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час візиту на Луганщину відвідав лінію розмежування та пункт пропуску "Станиця Луганська".
Враженнями від візиту голова литовської дипломатії поділився у своєму Twitter.
"На контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська", що на лінії зіткнення. Єдиному діючому у регіоні - в порушення Мінських угод. Люди вистоюють 4-годинні черги у спеку – це негуманно та неприйнятно", - написав дипломат.
At the contact line check point in Stanytsa Luhanska. The only one operational in the region in violation of #MinskAgreements. People waiting in line more than 4 h in heat - inhuman and unacceptable pic.twitter.com/xyhTL92Z7I— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 23 червня 2018 р.
Міністр також подякував луганській адміністрації та Службі безпеки України за "винятковий професіоналізм" під час його візиту.
"У нас є свіжі враження та свіжі факти з перших вуст про реальну ситуацію на місці. Литва підтримує своїх близьких союзників", - написав Лінкявічюс.
Big gratitude to #Luhansk Administration and #Ukraine's security services for their exceptional professionalism during our visit to Luhansk region. We’ve got fresh impressions and first hand facts about real situation on the ground. #Lithuania stands together with close allies. pic.twitter.com/9D8EKKdEX5— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 23 червня 2018 р.
Лінкявічюс також опублікував знімок з українськими військовими на межі Катеринівки.
"Відвідую лінію розмежування в Луганській області на сході України. Моє повідомлення народу України: ваша боротьба проти агресора не забута. Ваша боротьба за свободу і євроатлантичне майбутнє вашої країни має підтримку. Литва і міжнародне співтовариство солідарні з Україною", - зазначив міністр.
Visiting Contact Line in #Luhansk region, East Ukraine.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 22 червня 2018 р.
My message to the people of Ukraine:
Your fight against aggressor is not forgotten.
Your struggle for freedom & Euro-Atlantic future of your country is supported.#Lithuania and International Community stand with #Ukraine. pic.twitter.com/Z6h6W6V6VL
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прибув на Луганщину у п’ятницю.