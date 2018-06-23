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Глава МЗС Литви назвав неприйнятними черги на КПВВ "Станиця Луганська"

Субота, 23 червня 2018, 16:55

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час візиту на Луганщину відвідав лінію розмежування та пункт пропуску "Станиця Луганська".

Враженнями від візиту голова литовської дипломатії поділився у своєму Twitter.

"На контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська", що на лінії зіткнення. Єдиному діючому у регіоні - в порушення Мінських угод. Люди вистоюють 4-годинні черги у спеку – це негуманно та неприйнятно", - написав дипломат.

Міністр також подякував луганській адміністрації та Службі безпеки України за "винятковий професіоналізм" під час його візиту.

"У нас є свіжі враження та свіжі факти з перших вуст про реальну ситуацію на місці. Литва підтримує своїх близьких союзників", - написав Лінкявічюс.

Лінкявічюс також опублікував знімок з українськими військовими на межі Катеринівки.

"Відвідую лінію розмежування в Луганській області на сході України. Моє повідомлення народу України: ваша боротьба проти агресора не забута. Ваша боротьба за свободу і євроатлантичне майбутнє вашої країни має підтримку. Литва і міжнародне співтовариство солідарні з Україною", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прибув на Луганщину у п’ятницю.

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Литва Україна
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