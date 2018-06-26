Сенат Нідерландів схвалив заборону паранджі
Вівторок, 26 червня 2018, 16:44
Верхня палата парламенту Нідерландів схвалила заборону одягу, що закриває облич, в таких будівлях, як школи, урядові установи і лікарні.
Про це повідомляє Reuters.
Нижня палата схвалила заборону у 2016 році після спроб запровадити повну заборону паранджі і іншого одягу, що закриває обличчя.
Новий закон забороняє весь одяг, що закриває обличчя, в тому числі шоломи і лижні маски, у громадських місцях, але не на вулиці.
Порушникам закону загрожуватиме штраф.
Критики документа стверджують, що він спрямований саме проти мусульманського одягу.
Заборона на носіння паранджі вже діє у Бельгії, Франції, Данії, Австрії та Іспанії.
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