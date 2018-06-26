Сенат Нідерландів схвалив заборону паранджі

Верхня палата парламенту Нідерландів схвалила заборону одягу, що закриває облич, в таких будівлях, як школи, урядові установи і лікарні.

Про це повідомляє Reuters.

Нижня палата схвалила заборону у 2016 році після спроб запровадити повну заборону паранджі і іншого одягу, що закриває обличчя.

Новий закон забороняє весь одяг, що закриває обличчя, в тому числі шоломи і лижні маски, у громадських місцях, але не на вулиці.

Порушникам закону загрожуватиме штраф.

Критики документа стверджують, що він спрямований саме проти мусульманського одягу.

Заборона на носіння паранджі вже діє у Бельгії, Франції, Данії, Австрії та Іспанії.