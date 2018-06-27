Wizz Air відкриває 4 нових рейси з України та збільшує частоту польотів

Угорський лоу-кост Wizz Air відкриє три нові напрямки з Києва та один з Харкова, а також збільшить частоту польотів за сімома популярними маршрутами.

Про це повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту "Київ".

Літаки Wizz Air будуть літати з Києва до Ліссабона, Таллінна та Берліна, а з Харкова - в Катовіце.

Вартість польоту до Ліссабона складе 110 євро, до Таллінна — 50 євро, Берліна — 40 євро. З Харкова до Катовіце можна буде дістатися за 15 євро.

Компанія розмістила у Києві свій третій літак, завдяки чому також збільшила частоту польотів за сімома популярними напрямками, додавши загалом 24 перельоти на тиждень.

Раніше у Wizz Air заявили, що компанія додасть $100 млн інвестицій для київського аеропорту і створить близько 100 робочих місць для екіпажів і обслуговуючого персоналу.