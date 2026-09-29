ЗМІ: Гегсет доручив Пентагону протидіяти іноземному втручанню у проміжні вибори

Міністр оборони США Піт Гегсет доручив своїм підлеглим використовувати "передові розвідувальні та кіберможливості для виявлення, запобігання та нейтралізації іноземного втручання" у майбутні проміжні вибори.

Про це стало відомо Axios, передає "Європейська правда".

За словами обізнаних посадовців, у рамках цих заходів будуть залучені найсучасніші можливості штучного інтелекту.

Як зазначається, згідно з меморандумом, затвердженим Гегсетом 22 вересня, про який раніше не повідомлялося, міністр зобов’язався боротися з іноземним втручанням та захищати демократичні свободи.

Меморандум містить три відповідні директиви, перша з яких – це надати пріоритет "розвідковим та кіберпотужностям" оборонного відомства, щоб "забезпечити, що іноземні суб’єкти не втручаються в демократичні системи" під керівництвом Кіберкомандування США та директорів агентств бойової підтримки.

Друга директива – це використовувати Розвідкову систему Міністерства оборони для збору та підготовки інформації "про іноземні загрози виборам відповідно до закону, нормативних актів та вказівок виконавчої влади".

І третя – це протидіяти "потенційним кіберзагрозам з боку іноземних суб’єктів, спрямованим проти виборів" шляхом спільних операцій Кіберкомандування США та Міністерства внутрішньої безпеки.

Як зазначається, ця записка від Гегсета є продовженням аналогічних заходів, вжитих перед проміжними виборами 2022 року за часів попередника Трампа, Джо Байдена, який доручив Кіберкомандуванню США та Агентству національної безпеки "зривати, стримувати та послаблювати здатність іноземних супротивників втручатися та впливати на те, як голосують громадяни США і як підраховуються ці голоси".

Зазначимо, останні опитування громадської думки свідчать, що рейтинг схвалення Трампа опустився до 32% – що є найнижчим рівнем схвалення за всю його політичну кар’єру.

Раніше американський президент заявив, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

На його думку, Конгресу не доведеться схвалювати ці виплати, які він назвав "чудовим фінансовим вливанням".