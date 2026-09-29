У ЄС 29 вересня знов спробують подолати вето Угорщини на кластери 2 і 3 для України

У вівторок, 29 вересня, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) знову спробує затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України, що необхідно для подальшого просування до їх відкриття.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі стало відомо з власних джерел у Раді ЄС.

У Раді ЄС вкотре намагатимуться вмовити Угорщину дозволити відкрити для України кластери 2 та 3 у перемовинах про вступ до Євросоюзу.

"Питання України стоїть першим у порядку денному засідання, яке розпочнеться о 10:00 (11:00 за київським часом)", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Представники держав-членів під час засідання вкотре розглянуть результати скринінгу кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", які не можуть затвердити через спротив Угорщини.

Після українського питання, COELA окремо розгляне результати скринінгу цих же кластерів для Молдови.

Як повідомляла "Європейська правда", 22 вересня віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов представив на засіданні COELA стан виконання Україною зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до Євросоюзу.

Востаннє COELA намагалася проголосувати за результати скринінгу кластерів 2 та 3 ще 8 вересня – і знову не змогла дійти згоди через продовження блокування цього рішення Угорщиною.

Нагадаємо, процес затвердження результатів скринінгу кластерів 2 і 3 розпочався ще у липні 2026 року. Але 17 липня Угорщина заблокувала рішення щодо України, погодившись на просування лише кластера 3 для Молдови – однак більшість держав ЄС на чолі з головуючою Ірландією не підтримали варіант, який передбачав би розділення України та Молдови у переговорному процесі.

Більше на цю тему читайте у статті Сергія Сидоренка "Маленький робот" для Мадяра. Чи зможе рішення Ради зняти угорську блокаду України в ЄС.