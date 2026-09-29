П’ять країн ЄС з 2027 року відправлятимуть мігрантів у центри повернення за межами блоку

Данія, Австрія, Греція, Німеччина та Нідерланди з наступного року планують запустити пілотний проєкт з відправки мігрантів, яким було відмовлено в наданні притулку, до визначених країн за межами ЄС.

Про це заявив міністр з питань міграції Греції Танос Плевріс в інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

За словами грецького посадовця, група п'яти країн розраховує до першої половини 2027 року розпочати відправлення шукачів притулку, які отримали відмову, до таких країн, як Руанда.

Плевріс додав, що проєкт має запрацювати на повну потужність у другій половині року – що збігається з переходом до Греції чергового головування в Раді ЄС у липні. Ця ініціатива з’явилася на тлі того, як Європа продовжує боротися з міграційною кризою, що триває вже десятиліття і яка сприяла зростанню підтримки популістсько-націоналістичних партій по всьому континенту.

Грецький міністр наголосив, що план не передбачає створення центрів повернення, а лише визначає країни, куди відправлятимуть мігрантів.

"Ми не говоримо про центри в тому сенсі, що особу, якій відмовлено у наданні притулку, відправляють до закритого центру в третій країні. Якщо вам відмовили в наданні притулку, ви або повернетеся до своєї країни походження, або до третьої країни поза межами ЄС", – розповів він.

За словами двох дипломатів ЄС, обізнаних із цим питанням, перша угода буде укладена з Руандою. Як повідомляється, Уганда та Узбекистан також розглядаються як можливі країни повернення.

Плевріс зазначив, що ці країни вже мають велику кількість мігрантів та табори для їх розміщення. Він додав, що група держав ЄС "відкрита до будь-яких умов, яких бажають ці країни – чи то йдеться про табори, чи про ширші програми інтеграції".

Графік, запропонований Афінами, може виявитися надто амбітним, зважаючи на те, що кілька ключових елементів угоди досі залишаються невизначеними.

Грецький міністр зазначив, що п’ять країн ЄС наразі ведуть переговори з міжнародними організаціями щодо встановлення механізмів моніторингу, які забезпечать дотримання прав людини в третіх країнах, до яких будуть депортовані мігранти.

"Очевидно, що ми не збираємося передавати ці повноваження комусь іншому. Ми хочемо мати експертизу та присутність міжнародних організацій, але відповідальність лежить на п’яти країнах спільно", – уточнив посадовець.

Тим часом Данія заявила, що розраховує до кінця 2027 року відправляти мігрантів без законного права на проживання до центру репатріації за межами Європейського Союзу.

У червні Європейський парламент схвалив реформу міграційної політики, спрямовану на прискорення депортацій та надання державам-членам можливості створювати центри тимчасового утримання за кордоном, що, на думку критиків, може послабити гарантії для осіб, які шукають притулку.