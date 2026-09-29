Чому Сербія торпедувала зближення з Україною і які наслідки це матиме

Підсанкційний український олігарх Вадим Новинський отримав громадянство Сербії. Причому за спеціальною процедурою через відповідне рішення сербського уряду.

Навіщо Новинському, який досі комфортно почувався в ЄС та не боявся екстрадиції в Україну, раптом знадобився додатковий захист у вигляді сербського громадянства? І як це пов'язано з наближенням у Сербії парламентських виборів та недавньою відставкою президента?

Деталі – в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Запасний аеродром для олігарха: як Новинський став громадянином Сербії та навіщо це Вучичу. Далі – стислий її виклад.

Вадим Новинський – колишній депутат Верховної Ради та мільярдер, проти якого в Україні відкрито декілька кримінальних справ. У тому числі – за статтею про державну зраду. У рамках розслідування у цій справі суд заочно обрав для Новинського запобіжний захід – тримання під вартою. Також проти нього відкрито справу про податкові махінації, внаслідок яких, за версією слідства, український держбюджет недоотримав близько 4,3 млрд грн.

Наразі він офіційно мешкає у Хорватії. Це стало відомо від адвокатів Новинського після того, як Україна запровадила проти нього персональні санкції. Ті повідомили, що український бізнесмен ще від 2023 року має статус "тимчасового захисту". Цей статус надається у ЄС для тих, що залишив Україну, тікаючи від війни (але немає обмежень для тих, хто одночасно тікає також від кримінального переслідування).

Попри те, що Новинський має право на проживання у Хорватії, цей захист – відносний. Більш-менш надійною гарантією невидачі його Україні може бути лише громадянство: власних громадян за запитом про екстрадицію європейські держави не видають.

Головне – встигнути переїхати до тієї країни, громадянином якої ти є, у разі оголошення у міжнародний розшук.

Хорватський паспорт отримати складно.

Сусідня Сербія – простий вибір. Видача сербським урядом громадянства в обхід усталеної процедури – досить поширена практика. Її давно критикує Євросоюз, у тому числі через те, що цим шляхом сербське громадянство отримало чимало росіян.

Тож інтерес Новинського в отриманні сербського громадянства є зрозумілим.

Він отримав сербське громадянство в обхід стандартних процедур – без публічної відмови від українського громадянства.

Формально це рішення ухвалив уряд Сербії, але, без сумнівів, не без погодження з президентом Александром Вучичем.

Та якими мотивами керувався уряд Сербії, приймаючи це рішення?

За інформацією "ЄвроПравди", формальним ініціатором надання йому громадянства виступила Сербська православна церква – один із найвідданіших союзників РПЦ та Кремля.

Новинський відомий своєю близькістю до керівництва Російської православної церкви.

Та окрім церковного впливу є також інший вимір, політичний.

Ввечері 27 вересня – за збігом чи ні, але відразу після підписання прем'єром рішення про громадянство для Новинського – Александар Вучич оголосив про свою відставку з посади президента Сербії.

Це був цілком очікуваний крок – навесні Вучич його другий президентський термін добігає кінця без можливості переобрання на третій. Тому він мітить на посаду прем’єра. Керівна Сербська прогресивна партія (СПП) вже оголосила, що йде на парламентські вибори 25 жовтня з кандидатурою Вучича на посаду майбутнього очільника уряду.

Антизахідні та проросійські настрої залишаються популярними у сербському суспільстві, і Вучич намагається використати їх на свою користь.

Показавши Заходу "дружбу" з Україною (протягом останнього часу Київ та Белград активно працювали над поступовим покращенням відносин), Вучич тепер прагне заспокоїти свій базовий електорат. А паспорт для Новинського – маленький елемент загальної картини, що допомагає це продемонструвати. А якщо Україна публічно розкритикує цей крок – Вучич буде за це додатково вдячний.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Запасний аеродром для олігарха: як Новинський став громадянином Сербії та навіщо це Вучичу.