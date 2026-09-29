У Румунії повідомили про падіння уламків ймовірного безпілотника

Вранці у вівторок, 29 вересня, Міністерство оборони Румунії отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла.

Про це йдеться у відповідній заяві оборонного відомства, пише "Європейська правда".

Як зазначили в Міноборони, уламки об’єкта – ймовірно, безпілотника – впали на сільськогосподарські угіддя на острові Великий Бреїла, в повіті Бреїла.

Про інцидент владі повідомив вночі громадянин, за словами якого, після падіння уламків виникла пожежа, яка згасла сама собою, не спричинивши жодних людських жертв чи матеріальних збитків.

На місце події прибули підрозділи Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби, які оточили територію; тепер вони проведуть експертизу виявлених уламків.

Варто зауважити, що у ніч проти 29 вересня Румунія зафіксувала повітряну ціль поблизу свого повітряного простору і підняла винищувачі для моніторингу ситуації. Втім, тоді про вторгнення в повітряний простір Румунії не повідомлялося.

Нагадаємо, вночі 26 вересня невідома ціль порушила повітряний простір Румунії, у повітря було піднято винищувачі союзників.

Також писали, що увечері 26 вересня молдовські прикордонники виявили уламки безпілотного літального апарата за межами села Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.