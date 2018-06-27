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Wizz Air открывает 4 новых рейса из Украины и увеличивает частоту полетов

Среда, 27 июня 2018, 19:09

Венгерский лоу-кост Wizz Air откроет три новых направления из Киева и один из Харькова, а также увеличит частоту полетов за семью популярными маршрутами.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Киев".

Самолеты Wizz Air будут летать из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова - в Катовице.

Стоимость полета в Лиссабон составит 110 евро, в Таллинн — 50 евро, Берлин — 40 евро. Из Харькова в Катовице можно будет добраться за 15 евро.

Компания разместила в Киеве свой третий самолет, благодаря чему также увеличила частоту полетов по семи популярным направлениям, добавив всего 24 перелета на неделю.

Ранее в Wizz Air заявили, что компания добавит $100 млн инвестиций для киевского аэропорта и создаст около 100 рабочих мест для экипажей и обслуживающего персонала.

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Украина
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